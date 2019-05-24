В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в документе № 10325.

Инициаторами проекта постановления указаны 86 народных депутатов, среди которых - Георгий Логвинский, Борислав Береза, Сергей Каплин, Нина Южанина, Борислав Розенблат, Павел Пинзеник, Антон Геращенко, Алексей Гончаренко, Вадим Рабинович, Максим Поляков и другие.

Власти Израиля считают Иерусалим своей единой и неделимой столицей, однако власти Палестины настаивают, чтобы Восточный Иерусалим принадлежит их государству. Перенос посольства США в Иерусалим в мае 2018 года года вызвал массовые протесты среди палестинцев.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает все государства мира не признавать Иерусалим столицей Израиля.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Власти Парагвая, также переносившие посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев возвратили свое дипломатическое представительство обратно в Тель-Авив.

Как сообщала "Страна", с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленкского поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отметим, что Мадонна и группа из Исландии показали на израильском Евровидении-2019 палестинские флаги.

Напомним, что на премьеру фильма про израильского диссидента пришли экс-президент Порошенко, экс-глава АП Ложкин и советник Зеленского Данилюк.