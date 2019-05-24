Представители компании "Яндекс" приобрели эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа". Об этом передают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Из открытого доступа в России на Youtube сериал уже убран.

"Яндекс" приобрел права на показ "Слуги народа" у международного дистрибьютора Eccho rights, уточнил представитель интернет-компании. Контракт вступил в силу прошедшей ночью, первый сезон уже доступен на "КиноПоиске".

За два дня до этого сериал был заблокирован на официальном канале "Слуга народа" на YouTube.

"Блокировка на YouTube - решение "Студии Квартал 95", - заявил digital-директор "Яндекса" Сергей Пушкин. - Это временная мера, связанная с решением юридических вопросов, сериал вновь скоро будет доступен зрителям в России".

Предполагается, что "Студия 95" убрала сериал из бесплатного показа на YouTube, после того как международный дистрибутор договорился с "Яндексом" о показе за подписку.

В "Яндексе" отметили, что число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов в Украине, пик интереса пришёлся на конец апреля, когда проходил второй тур. После выборов "Слугу народа" стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три-четыре раза выше, чем в начале года.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов - всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второй сезон появился на экранах через два года - 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине - 27 марта 2019 года. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Права на его трансляцию также купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал". Ранее их приобрел и Netflix.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник - Петр Порошенко - получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

Как сообщала "Страна", президент Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором.

Напомним, что у Зеленского рассказали, кто поведет "Слугу народа" в Верховную Раду.