В воскресенье, 26 мая, в Киеве состоится 27-й благотворительный "Пробег под каштанами". По его маршруту в центре города перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 08:00 до 15:00 будет перекрыто движение на Майдане Независимости, улице Крещатик, площади Льва Толстого, улице Большой Васильковской и улице Деловой.

Фото: pravda.com.ua

Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сцены на Крещатике (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая по 20:00 26 мая.

В рамках пробега состоится семь стартов: "Пробег в ходунках" (для детей 9-14 месяцев, которые делают первые шаги), детский пробег с детскими колясками, спортивный пробег (для профессиональных спортсменов), пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, которые преодолевают дистанцию ​​в колясках или с помощью костылей, палок), "Пробег с собакой", "Пробег вслепую" и благотворительный пробег.

Зарегистрироваться можно на Майдане Независимости 26 мая с 07:30 до 10:20 в палатке "Выдача заказов".

Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для медцентров и приюта для животных.

Также в столице перекроют движение 1 июня в связи с проведением спортивного парада велосипедистов "Всеукраинский велодень в Киеве".

С 08:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по маршруту велопробега: Софийская площадь - Владимирский проезд - Михайловская площадь - улица Большая Житомирская - Львовская площадь - улица Ярославов Вал - улица Владимирская - площадь Софийская - Владимирский проезд - улица Михайловская - Майдан Независимости - улица Крещатик - Владимирский спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец".

Также 1 июня на Софийской площади с 01:00 до 8:00 будут монтировать необходимые для проведения мероприятия конструкции и оборудование, а с 12:00 до 15:00 - демонтировать их.

Как сообщала "Страна", под Киевом нашли поворот, где за год произошли почти пять десятков аварий.

Напомним, что в Киеве решают, какие деревья высадить на Крещатике вместо знаменитых каштанов.