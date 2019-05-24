Предприниматель Игорь Коломойский начал консультировать новый политический проект в который могут войти мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов, который планируется в свете внеочередных парламентских выборов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Коломойский рассказал, что по прилету в Украину встречался с лидером партии "Видродження" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?", - спрашивает сам Коломойский.

По его словам, это будет "всеукраинский проект", в который войдут партия "Видродження", часть "Воля народа", а также партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров... Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные? "Видродження" было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", - сказал Коломойский.

"Поэтому требует перезагрузки. Этот проект себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатик "Відродження"", - добавил он.

На вопрос о его участии в этом проекте, Коломойский ответил "консультативную, конечно". По словам Коломойского, ближайший друг Кернеса Фукс, также будет в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно. И в "Відродження" много мажоритарщиков по Харькову. И по Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал он.

Отметим, что первые сведения о том, что Труханов, Кернес и Хомутынник, а также мэр Днепра Филатов и партия "Наш край" создают новое политобъединение, появились еще неделю назад. Впрочем, с тех пор, свое участие в нем подтвердили лишь Хомутанник и Кернес (которые и так состоят в одной партии - "Видродження"), у Труханова вопрос не комментируют, а в окружении Филатов и в партии "Наш край" участие в этом проекте опровергли.

При этом ранее Хомутынник отрицал причастность к этому проекту Коломойского и Фукса. Но, как видим, Игорь Валерьевич сам решил "рассекретить" свое и Фукса участие в партии.

Кроме того, после отказа Рады снижать проходной барьер с 5% до 3%, шансы на прохождение в парламент нового политпроекта выглядят очень призрачными.

Как сообщала "Страна", Коломойский встречался с Тимошенко, Аваковым и Грановским и Портновым после инаугурации Зеленского.

Отметим, что от "Приватбанк" подали на Коломойского в суд США.