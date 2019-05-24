Сегодня в Киеве собирается синод Православной церкви Украины. Его сзывает глава ПЦУ Епифаний.

Собрание архиереев произойдет в разгар конфликта между Епифанием и Филаретом, который считает, что нужно возрождать Киевский патриархат и менять Томос.

На синоде могут обсудить вопрос о поведении Филарета. Так, по крайней мере, надеется бывший глава автокефальной церкви Макарий, который теперь считается в ПЦУ митрополитом львовским.

Накануне этого мероприятия "виновник торжества" Филарет сделал ряд заявлений и показал, что сворачивать с избранного пути не намерен.

"Страна" проанализировала свежую порцию тезисов Михаила Денисенко, которые он озвучил в интервью "Настоящему времени".

Почему Филарет повел свою игру

Патриарх напомнил, почему он вообще начал это "восстание".

Он рассказал, что процессом объединения раскольнических церквей лично дирижировал Петр Порошенко - что, кстати, запрещено Конституцией и нарушает принцип отделения церкви от государства.

По словам Филарета, он еще на стадии получения Томоса обязался не выдвигаться на место главы ПЦУ. При этом Порошенко пообещал ему, что создатель УПЦ КП станет фактическим руководителем новой церкви.

Он подчеркнул, что лишь на этих условиях выдвигал кандидатуру Епифания: "Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, я выдвигаю кандидатуру Епифания (..)".

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – заявил Филарет.

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: "А это вы у него спросите. Он мне сказал: "Не все от меня зависит".

Документ об отречении Филарета

Дальше Филарет продолжил компрометировать Порошенко. Он заявил, что тот лично требовал у главы УПЦ КП подписать "отречение" от должности предстоятеля новой церкви.

Это однозначное вмешательство чиновника в дела церквей и превышение полномочий - если, конечно, Филарета по этому поводу решать допросить правоохранители.

По словам церковника, он по требованию Петра Порошенко подписал документ, по которому отказался выдвигаться на пост главы новой церкви. А у Порошенко этого потребовал константинопольский патриарх Варфоломей.

"Это он (Варфоломей - ред.) сказал президенту. И требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно ... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру (...)", – сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ и показывать его отказался.

Он рассказал, что оригинал этого документа находится у Константинопольского патриарха Варфоломея. Его передал в Стамбул Порошенко.

Три спорных пункта Томоса

Филарет заявил, что если бы он заранее знал содержание текста Томоса, то не согласился бы его брать.

"Константинопольский патриарх дал нам Томос об автокефалии. Но мы на Соборе (ПЦУ - ред.) не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - сказал он.

Патриарх перечислил три пункта документа, которые его не устраивают.

Первый. В Томосе говорится, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входили в Киевский патриархат, "принадлежат теперь Константинопольскому патриархату".

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам", - рассказал Филарет.

Второй. Филарет не согласен с другим пунктом Томоса – относительно церковного миро. "В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - сказал почетный глава ПЦУ.

Третий. Еще одним противоречивым пунктом Томоса, по его словам, является то, что если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь", - пояснил Филарет. Почетный глава ПЦУ добавил, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

Поэтому создатель Киевского патриархата заявил, что именно три этих пункта исполнять не будет.

Что дальше - КП или ПЦУ?

При всей жесткости своих заявлений, Филарет не намерен отказываться от автокефалии. Хотя звучит это исключительно в ритуальном порядке.

"Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет, отметив, что, в частности, они будут варить миро, когда возникнет такая необходимость.

При этом почетный патриарх заявил, что пока новая церковь сама не варила мира. То есть формально Томос еще - хотя бы в этом пункте - не нарушен.

Кроме того Филарет сказал, что Киевский патриархат не распущен.

"Мы подписали тогда по просьбе Вселенского патриарха отказ от Киевского патриархата. Но это основание не действует на Киевский патриархат, так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться Поместный собор. Поместный собор – это высший орган", - объяснил почетный патриарх.

Выводы из слов Филарета

Основатель Киевского патриархата рьяно пытается демонтировать ПЦУ. Он продолжает это делать, даже несмотря на отсутствие видимой поддержки внутри новосозданной церкви.

Это может означать два момента. Первый - Филарету особо нечего терять: Порошенко и Епифаний отправили иерарха на почетную пенсию, оттесняя его от управления церковью.

При этом, авторитет у Денисенко по-прежнему высок. Да и влияние имеется. По заявлениям Епифания, Денисенко контролирует практически весь церковный "кеш", который жертвуют киевские прихожане.

Второй момент - уровень поддержки почетного патриарха может быть в реальности выше, чем он был явлен недавно на службе во Владимирском соборе (тогда на приглашение Филарета откликнулись только четыре митрополита). Потому что недовольство автокефалией высказывал не только Денисенко, но и другие представители бывшего Киевского патриархата.

То есть определенная фронда внутри ПЦУ есть. И ее масштабы можно будет понять по сегодняшнему синоду.