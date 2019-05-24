Петицию об отставке действующего президента Украины Владимира Зеленского, которая уже набрала обязательные для ее рассмотрения 25 000 подписей, в АП рассматривают "как шутку".

"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку", - сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "1+1".

По его словам, законом четко предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента. "Такие петиции не является основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - подчеркнул он.

При этом Богдан считает, что петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента. "Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

Отметим, что на сайте президента уже появилось более десятка петиций против отставки Зеленского.