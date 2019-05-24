В Запорожской области грузовик с несколькими тоннами клубники съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

Происшествие произошло ночью 23 мая вблизи села Владимировка Приазовского района.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Спасатели на месте установили, что грузовой автомобиль "DAF" съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль перевозил клубнику общим весом 5 тонн. С помощью тросов грузовик перевернули и отбуксировали на проезжую часть. К счастью никто не пострадал.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Напомним, что под Запорожьем судят водителя КамАЗа, из-за которого в ДТП погибли семь человек.

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