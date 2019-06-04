На канале HBO вышла последняя пятая серия сериала "Чернобыль". Она завершила историю о катастрофе на ЧАЭС, снятой американцами. "Страна" рассказывает о сюжете свежей серии "Чернобыля", уже успевшего стать популярным.

О чем пятый эпизод

Накануне выхода пятого эпизода канал HBO выпустил трейлер. Осторожно, после него в этой главе будут спойлеры и описание сюжета.

Заключительная серия, которая называется "Вечная память", посвящена разбирательству причин аварии. Суд рассматривает действия заместителя главного инженера ЧАЭС Анатолия Дятлова, директора станции Виктора Брюханова и главного инженера Николая Фомина. Эксперты считают, что именно они совершили несколько роковых ошибок, которые привели к катастрофе. Тем временем Ульяна Хомюк и Валерий Легасов рискуют своими карьерами, чтобы раскрыть обществу правду о случившемся.

Серия открывается кадрами мирной жизни Припяти накануне взрыва. Фомин и Дятлов беседуют о том, что у директора станции Брюханова есть возможность получить повышение, если благополучно будут проведены тесты на реакторе. От этого выиграют и Фомин, и Дятлов. При этом сам Брюханов склонен отложить тест, но поддается уговорам. Отсюда и начинается фатальная цепочка событий.

В следующей сцене, которая происходит в Москве спустя почти год после взрыва (в качестве московской выступает киевская улица Богдана Хмельницкого), Легасов беседует с главой КГБ Чарковым о своем докладе, который он сделал в Вене. Там ученый представил дело так, что вина аварии на ЧАЭС лежит на операторах станции. В обмен на это власти должны исправить недочеты конструкции в аналогичных реакторах по всему СССР. Однако Чарков говорит, что реакторами займутся лишь после суда.

У ученого начинают проявляться признаки радиационного поражения организма. Он с Ульяной Хомюк говорит о том, что стоит рассказать правду о дефектах конструкции реакторов научному сообществу.

В июле 1987 года начинается суд над Брюхановым, Фоминым и Дятловым. Щербина, у которого также начинают проявляться проблемы со здоровьем, Легасов и Хомюк выступают свидетелями. Они рассказывают обо всех обстоятельствах, которые привели к катастрофе. После перечисления всех ошибок персонала Легасов открыто говорит о конструктивном дефекте РМБК-реакторов и доказывает, что катастрофы при сложившихся обстоятельствах было невозможно избежать.

После этого глава КГБ говорит Легасову, что отныне тот окажется в полной изоляции от научного мира и не будет говорить о Чернобыле ни с кем и никогда. Легасов записывает на аудиокассеты свой рассказ о событиях в Чернобыле.

В титрах показываются видеозаписи реальных персонажей и рассказывается об их дальнейшей судьбе.

Что показали ранее

В первой серии рассказали о ночи, в которую произошел взрыв, когда руководство еще до конца не осознавало масштабы катастрофы. Тушить пожар приезжают пожарные, а под утром создается комиссия, расследующая причины ЧП. В нее включают ученого Валерия Легасова. Это реально существовавший человек (имя и фамилия не изменены). Он появился на месте катастрофы одним из первых и провел там четыре месяца вместо допустимых двух-трех недель. В сериале его играет актер Джаред Харрис.

Фото: Джаред Харрис в обрез (слева) и Валерий Легасов (справа)

Во втором эпизоде Легасов и первый зампредседателя Совета Министров СССР Бориса Щербина приезжают на место. Они выясняют масштаб катастрофы, объявляется эвакуации города Припять.

В третьей серии Щербина и Легасов продолжают работать над ликвидацией. Кстати, реальный ученый, предложил метод, который позволил уменьшить негативные последствия, насколько это было возможно, - горящий реактор засыпали смесью песка и бора. Огонь уже потушен, но появилась новая угроза - ядро реактора может расплавить бетон под ним, и тогда радиация попадет в почву и грунтовые воды, а оттуда в Днепр. Привезенные из Тулы шахтеры копают тоннель, куда потом должны подать охлаждение. А белорусская ученая Ульяна Хомюк (этот персонаж вымышленный), которая приехала, чтобы разобраться и указать Легасову на ошибки в расчетах, отправляется в Москву, чтобы опросить в больнице пострадавших сотрудников ЧАЭС.

В четвертой серии, которая называлась "Счастье всего человечества" Легасов и Щербина пытались понять, как уничтожить радиоактивный мусор, а Ульяна Хомюк - выясняла причины взрыва.

Несостыковки с реальными событиями

Украинские зрители в большинстве своем в соцсетях оставляют восторженные отзывы, удивляясь, как точно, до деталей, в сериале воссоздали советский быт того времени. Реалистичность - визитная карточка "Чернобыля". Его авторы изучали существующие документы, просматривали видеозаписи с очевидцами, побывали в Припяти.

Однако в повествовании все же есть, и не один, ляп - несоответствие с реальными событиями. Для художественной истории это вполне допустимо, хотя многие молодые украинцы теперь судят об истории именно по этому сериалу. Мы собрали примеры некоторых таких несостыковок.

В сюжете показано, что жители Припяти узнали об аварии ночью и вышли на мост, чтобы посмотреть на АЭС. На самом деле, о катастрофе узнали утром, а сцена, когда они наблюдают за пожаром с берега пруда не могла иметь место в действительности, поскольку оттуда не видно ЧАЭС. На видео люди смотрят на север, а станция находится на юго-востоке.

Герои из Москвы смогли прилететь в Припять на вертолете уже через несколько часов, хотя до нее около 850 километров.

Один из пожарных рассказывал, что его не выпускают в Москву, но для жителей Припяти не вводили ограничения на передвижение. Некоторые из них покинули населенный пункт в первую же ночь.

Не было и сцены со звонком Щербины Легасову, когда они спорили об эвакуации населения. Об аварии ученый узнал на заседании партактива Института Курчатова, а советовать Щербине эвакуировать людей не мог, поскольку не знал о масштабах аварии. Это подтверждают пленки Легасова.

Судя по видеохронике шахтеры копали тоннель в легком ХБ, а не обнаженными.