В пятницу, 24 мая, футбольный клуб Шахтер отмечает свой 83-й день рождения. В этот день в 1936 году сыграл свой первый официальный футбольный матч Стахановец, ставший затем Шахтером.

В советское время Шахтер называли "кубковым бойцом". Команда славилась своим характером и узнаваемым игровым почерком, четырежды выигрывая Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и один раз - Суперкубок СССР (1984). Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В период независимой Украины Шахтер уже добыл 34 трофея, став самым титулованным клубом страны. "Горняки" выиграли Кубок УЕФА, 12 раз становились чемпионами Украины, рекордсмены по числу побед в Кубке Украины (13) и Суперкубке Украины (8).



"Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас писал историю побед "оранжево-черных". Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК Шахтер!, - отметили в поздравительном сообщении. С праздником, друзья! С днем рождения, Шахтер!", - говорится в поздравлении.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Напомним, как проходил праздничный концерт в честь победы "Шахтёра" в чемпионате Украины и церемония награждения.