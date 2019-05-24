Нардеп Надежда Савченко извинилась перед новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком за то, что ранее назвала его трусом и недостаточно умным командиром.

Правда, при этом, она не привела каких-либо аргументов в пользу того, что Хомчак не трус. А просто сказала, что с ним не знакома, а потому некорректно давать ему оценки.

Сообщение с извинениями нардеп опубликовала 24 мая на своей странице в Facebook.

"Я приношу свои извинения начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Хомчаку за то, что, опираясь на слухи и мнение других людей, позволила себе комментировать в эфире телеканала "112 Украина" его качества как человека и командира, не будучи лично с ним знакома", - написала Савченко.

Нардеп заявила, что не имела право на подобные комментарии хотя бы потому, что не участвовала в боях под Иловайском и не служила под командованием Хомчака.

"На это имеют право только те солдаты, которые были в тех боях. На войне ты никогда не можешь знать всей правды. Ты видишь только бой в ста метрах от себя. Правда войны всегда противоречива, а истина остается до конца неизвестной. История определяет правду, но не истину, в зависимости от победы или поражения. Я поступила неправильно. Я это признаю. Я приношу генералу Хомчаку свои извинения", - говорится в публикации Савченко.

Она также разместила видео со своим интервью, в котором назвала Хомчака трусом и недостаточно умным человеком.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Видео: youtube.com

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