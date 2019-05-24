Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (закон о люстрации).

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - заявил Руслан Рябошапка.

Он подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Напомним, что Андрей Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014). Должность Богдана в правительстве Азарова подпадает под действие закона "Об очищении власти" (п. 5. ст. 2), который находится на рассмотрении Конституционного Суда.

Напомним, что Минюст затребовал у АП документы Богдана и других соратников Зеленского для люстрационной проверки. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, он должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Петухов считает, что на должность главы Администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В то же время, новый глава Администрации президента уже объяснил, почему он не попадает под люстрацию.