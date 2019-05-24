Сегодня ночью, 24 мая, около Борисполя в Киевской области, произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes Viano и фуры Renault Magnum, есть один пострадавший. Об этом сообщает Информатор.

Микроавтобус и грузовик двигались в сторону Киева. По словам водителя Mercedes, он собирался обгонять фуру, однако не успел среагировать на изменение скорости грузовика и врезался в него. После этого микроавтобус все-таки обогнал Renault и остановился.

Фото: kiev.informator.ua

В результате аварии поверхностные травмы получил только водитель Mercedes, у которого оказалось разбито лицо. Однако и он отказался от госпитализации. На месте происшествия работал один экипаж патрульной полиции. Теперь копам предстоит разобраться в причинах произошедшей аварии.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com

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