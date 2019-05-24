Российская сторона имеет все права направить наблюдателей от страны на выборы в Верховную Раду, если они состоятся. Об этом РИА Новости сообщил источник в российском МИД.

По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них. "Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении", - уточнил источник.

Однако, есть шанс, что российские наблюдатели не смогут попасть на территорию Украины. "Тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия, права и обязанности принимать участие в мониторинге", - заключил источник.

Напомним, что сегодня, 24 мая, в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду.

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