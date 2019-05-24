В США в штате Флорида казнили 65-летнего Бобби Джо Лонгу за убийство по меньшей мере десяти женщин 35 лет назад, то есть в 1984 году. Об этом сообщает Reuters.

Преступника казнили через несколько часов после того, как Верховный суд США отклонил его прошение об отсрочке исполнения приговора. Как отмечается, мужчина был казнен путем введения смертельной инъекции. Это восьмая по счету в текущем году казнь.

Бобби Джо Лонг убивал женщин в течение восьми месяцев на побережье залива Тампа. Задержать преступника помогла Лиза Ноланд, которая также подверглась нападению Лонга. Мужчина похитил девушку, когда ей было 17 лет, издевался над ней, но потом отпустил. Девушка присутствовала в четверг, 23 мая, на казни преступника.

Фото: reuters.com

Напомним, что после бойни в синагоге Питтсбурга Трамп заявил, что стрелка нужно казнить.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года первые за девять лет в штате Теннесси казнили преступника.