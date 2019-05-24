Украина и Венгрия могут достичь компромисса в споре по языковом закону на взаимовыгодных условиях. Об этом в комментарии ЕП заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок, который накануне провел встречу в Будапеште с венгерским коллегой, заместителем главы МИД Венгрии Левенте Мадяром и госсекретарем венгерского МИД Петером Стараем.

"По результатам бесед четко зафиксировано, что для Украины в словосочетании "украинцы венгерского происхождения" ключевым является слово "украинцы", для Венгрии -"венгерского происхождения", - отметил Божок.

Он добавил, что у каждой из сторон есть свои "красные линии", но компромисс находится где-то посередине. Поэтому заместитель министра уверен, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан способны договориться. "Поэтому очевидно, что абсолютно в силах лидеров наших государств достичь взаимоприемлемых договоренностей", - сказал он.

Божок добавил, что напряжение в двостронних отношениях между странами, которое уже вышло на многосторонние площадки, является ненужным ни для Украины, ни для Венгрии, поэтому следует сконцентрироваться на сотрудничестве в других сферах. "Для обеих стран существуют значительно более болезненные вопросы, например в сфере экономического развития, над которыми совместно нужно работать", - отметил замглавы МИД.

Ранее "Страна" сообщала, как в МИД прокомментировали критику Будапештом языкового закона.

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