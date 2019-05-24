Нацбанк на сегодня, 24 мая 2019 года, установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на уровне 2633,5723 гривен за 100 долларов (+3,1025 гривен).

При этом регулятор понизил курс евро на 5 копеек до 29,33 гривен за евро. Официальный курс евро на 24 мая установлен на уровне 2933,5362 гривни за 100 евро (-4,9616 грн).

Напомним, что курс гривны на межбанковском рынке Украины вчера упал на 9 копеек.

Также мы писали о том, что банкиры назвали три причины неожиданного роста курса доллара в Украине.