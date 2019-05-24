Погода на 24 мая. Синоптики обещают до +26 и дожди по всей Украине
Сегодня, 24 мая, во всех областях Украины ожидают дожди, местами с грозами и молниями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе днем термометр покажет максимум +20, а ночью опустится до +9 градусов. На севере будет теплее. Днем +23…+25 градусов и около +15 градусов ночью. На востоке днем синоптики прогнозируют от 24 до 26 градусов тепла, а ночью +12…+14 градусов. На юге страны осадки ожидаются только в дневное время суток. Ночью сухо. Столбик термометра ночью покажет около +14, а днем до +25 градусов. В центре ожидаются осадки с грозами и молнией. Днем от 23 до 25 градусов тепла, а ночью около +14.
Киев ожидают сильные дожди в течение суток с переменной облачностью. Температура воздуха днем составит +24…+26, а ночью +14…+16 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что Украину накроют дожди почти на целую неделю.
Также читайте прогнозы синоптика о дождях, граде и летней жаре.