В пятницу, 24 мая, в Украине официально началась избирательная кампания на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в своем специальном заявлении.

Мы приводим его текст полностью.

"23 мая 2019 года опубликован Указ президента от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования Указа, то есть 24 мая 2019 без принятия Центральной избирательной комиссией любого решения по его началу.

Центральная избирательная комиссия действует лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией Украины и законами Украины, согласно которым не имеет полномочий по установлению конституционности или неконституционности Указов Президента, а также фактически лишена возможности обращения в Конституционный суд Украины.

Центральная избирательная комиссия готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что и президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые будут принимать участие в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность всего избирательного процесса и его результата.

Центральная избирательная комиссия неоднократно замечала, что существует ряд вопросов, требующих дополнительного законодательного урегулирования.

Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам, неурегулированные положения, а также положения без механизма реализации, среди которых вопрос установления факта проживания, голосования военнослужащих, участвующих в ООС, представление деклараций и т.д.

Кроме того, законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса досрочных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур: обеспечение изготовления избирательных бюллетеней; изготовление и доставку бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировки протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК; изготовление информационных плакатов политических партий; публикацию информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ о перечне избирательных округов, формированияе ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом.

Центральная избирательная комиссия ожидает от президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести досрочные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучшими демократическими европейскими практиками".

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