Известный рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о своих планах, как он будет совмещать творчество и политику, если его политсила "Голос" пройдет в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах.

Об этом рок-музыкант рассказал "Громадському".

"Я четко осознаю, что если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты", - сказал Святослав Вакарчук.

Он также уточнил, что для него было бы странным "изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".

Также мы рассказывали, что заявил глава АП Андрей Богдан: "Рада дала нам урок, но мы покажем видео, что говорили главы фракций о новом законе о выборах".