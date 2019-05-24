С 1 июня все пункты пропуска на Донбассе перейдут на летний режим работы - штаб ООС
Через неделю, начиная с 1 июня все контрольные пункты пропуска на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) перейдут на летний график работы и прпопуск людей через линию разграничения будет осуществляться с 06.00 до 20.00.
Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".
Фото: facebook.com/pressjfo.news/
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Богдан, глав АП, заявил, что в команде Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией.
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