Через неделю, начиная с 1 июня все контрольные пункты пропуска на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) перейдут на летний график работы и прпопуск людей через линию разграничения будет осуществляться с 06.00 до 20.00.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Богдан, глав АП, заявил, что в команде Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией.

Также мы рассказывали, что в ОБСЕ заявили о росте числа нарушений режима тишины на Донбассе почти в два раза.