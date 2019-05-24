Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил о том, что народные депутаты фактически обманули президента Зеленского на совещании перед указом о роспуске Рады.

Об этом Андрей Богдан рассказал в эфире телеканал "1 + 1" и пообещал предоставить доказательства своим словам.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил глава АП.

Андрей Богдан также отметил, что Администрация президента получила "неожиданный урок", когда Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменениях избирательного законодательства.

"Мы изучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка им не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах", - сказал глава АП.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко потребовала обнародовать стенограммы встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством парламента о роспуске Рады. Геращенко отметила, что после консультаций с президентом "было очевидно, что решение уже принято".

Напомним, что "Страна" уже сообщала, что указ Зеленского о внеочередных выборах опубликован в "Урядовом курьере" и вступил в силу.