SpaceX запустила в космос тяжелый Falcon 9, вывела на орбиту 60 спутников и вернула обратно ступень. Фото и видео
Сегодня рано утром, 24 мая, компания SpaceX успешно запустила в космос тяжелую ракету - носитель Falcon 9, которая уже успешно вывела на орбиту 60 спутников, ставшими первыми в рамках глобальной интернет-миссии Starlink.
Об этом сообщает официальный Twitter компании.
Момент старта, фото: twitter.com/spacex
Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено, фото: twitter.com/spacex
Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 по Киеву). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу с оригинальным названием "Of Course I Still Love You" (Конечно же я люблю тебя до сих пор - Прим.Ред.) в Атлантическом океане.
Момент приземления ступени, фото: twitter.com/spacex
Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.
Как заявил после старта глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".
Видео старта Falcon 9
Видео: SpaceX
Напомним, что Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск показал новую сверхтяжелую ракету Starship на стартовой площадке.
Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF— SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.