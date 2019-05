Сегодня рано утром, 24 мая, компания SpaceX успешно запустила в космос тяжелую ракету - носитель Falcon 9, которая уже успешно вывела на орбиту 60 спутников, ставшими первыми в рамках глобальной интернет-миссии Starlink.

Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Момент старта, фото: twitter.com/spacex

Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено, фото: twitter.com/spacex

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 по Киеву). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу с оригинальным названием "Of Course I Still Love You" (Конечно же я люблю тебя до сих пор - Прим.Ред.) в Атлантическом океане.

Момент приземления ступени, фото: twitter.com/spacex

Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.



Как заявил после старта глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".

Видео старта Falcon 9

Видео: SpaceX

Напомним, что Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

