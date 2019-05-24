Бывший народный депутат Украины, Андрей Артеменко, который ранее заявлял "Стране" о своем намерении вернуться в Украину, сдержал слово и подал заявление на имя президента Владимира Зеленского о восстановлении его в гражданстве.

Об этом экс-депутат написал в своем Facebook.

"Воодушевленный призывом президента Зеленского к 65 миллионам украинцев возвращаться на Родину не мог остаться равнодушным. Мое заявление прилагаю. До встречи на Родине, господин президент", - написал Андрей Артеменко.

Фото: facebook.com/andvicart

Ранее Андрей Артеменко заявлял "Стране", что Порошенко украл у него 5 лет жизни.

"Моих сил и умений достаточно, чтобы помогать нашей стране на любом месте, где я мог бы оказаться. Сейчас же я занимаюсь тем, что касается взаимодействия между правоохранительными органами в вопросах коррупции Порошенко и его ближайшего окружения. В том числе, отдельным блоком - роль Украины в предстоящих выборах в США 2020 года", - рассказал нам Артеменко.

Напомним, что рейтинг доверия к Порошенко упал с 25% до 15%.