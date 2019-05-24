Глава Администрации президента Андрей Богдан однозначно высказался о роли и месте Виктора Медведчук в планах новой власти на переговорный процесс с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе.

Богдан заявил, что ни он сам, ни президент не знакомы с кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сей день", - заверил он в эфире телеканала "1 + 1".

Богдан уточнил, что не считает Медведчука возможным помощником в деле налаживания контактов с Россией. "Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор", - заявил глава Администрации президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Медведчук объяснил, почему его оптимизм относительно Зеленского продержался недолго.