Из-за конфликта с США и отказа ряда американских компаний от совместной работы китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщает CNBC.

При этом продукт планируется издать уже осенью 2019 года. Операционная система разрабатывается для китайского рынка, в начале или середине 2020 она может выйти для международного рынка. При этом запуск проекта планируется в том случае, если Huawei навсегда запретят сотрудничать с Android от Google и Windows от Microsoft.

Известно, что предварительное название ОС - Hongmeng. Она основана на Linux, а название уходит корнями в китайскую мифологию.

Напомним, ранее власти США выдвинули официальные обвинения против китайской IT-компании Huawei Technologies Co. США считают, что компания и ее руководство прибегали к банковскому и другим видам мошенничества.

В мае Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. Также мы писали, что Google отказался от сотрудничества с Huawei после заявления властей США.

А в четверг, 23 мая, в мире стремительно упали цены на нефть из-за Huawei и США.