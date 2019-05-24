Опубликован первый трейлер шестого фильма о Терминаторе и Темной судьбе
Киностудия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер ленты "Терминатор: Темная судьба", которая станет шестым фильмом франшизы "Терминатор" и сиквелом картин "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Видео появилось в YouTube.
Этот фильм никак не связан с другими лентами франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор". В нем снялись Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна, Диего Бонета и Наталия Рейес.
Режиссером ленты стал известный по "Дэдпулу" Тим Миллер, а снимавший первые две части "Терминатор" Джеймс Кэмерон выступил в роли продюсера.
Фильм расскажет о новом поколении терминаторов. Саре Коннор предстоит победить еще одного робота, напоминающего жидкого T-1000 из "Судного дня".
По сюжету Коннор помогает девушке с синтетической кожей (возможно, тоже терминатору), которая защищает одну из героинь.
Премьера ленты запланирована на 31 октября 2019 года.
Видео: YouTube/ 20thCenturyFoxFilm
Напомним, актер из "Терминатора" написал прощальный пост и покончил с собой, прыгнув с моста.
Также мы писали, что в Венгрии скончался продюссер голливудских блокбастеров Рэмбо и Терминатор.