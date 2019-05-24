Новым главным тренером сборной Украины по баскетболу стал латвийский специалист Айнарс Багатскис.

Об этом сообщает "Планета баскетбол".

Кроме того, Багатскис возглавил команду "Киев-Баскет". Оба контракта уже согласованы и подписаны, а официально о назначении тренера будет объявлено позже.

фото: pbcastana.kz

Отмечается, что Багатскис хорошо известен украинским болельщикам. Латвийский тренер ранее работал в Украине с "Кривбассбаскетом" и "Будивельником", который дважды приводил к чемпионству (в сезонах 2012-2013 и 2013-2014).

Последним местом работы латыша был немецкий "Брозе". Также отметим, что со сборной Латвии Багатскису удалось дойти до четвертьфинала Евро-2017.

Напомним, ранее Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета в 2021 году.

Также мы писали, что сборная Украины проиграла решающий матч команде Черногории в борьбе за путевку на чемпионат мира по баскетболу-2019.