Названо имя нового тренера сборной Украины по баскетболу
Новым главным тренером сборной Украины по баскетболу стал латвийский специалист Айнарс Багатскис.
Об этом сообщает "Планета баскетбол".
Кроме того, Багатскис возглавил команду "Киев-Баскет". Оба контракта уже согласованы и подписаны, а официально о назначении тренера будет объявлено позже.
фото: pbcastana.kz
Отмечается, что Багатскис хорошо известен украинским болельщикам. Латвийский тренер ранее работал в Украине с "Кривбассбаскетом" и "Будивельником", который дважды приводил к чемпионству (в сезонах 2012-2013 и 2013-2014).
Последним местом работы латыша был немецкий "Брозе". Также отметим, что со сборной Латвии Багатскису удалось дойти до четвертьфинала Евро-2017.
Напомним, ранее Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета в 2021 году.
Также мы писали, что сборная Украины проиграла решающий матч команде Черногории в борьбе за путевку на чемпионат мира по баскетболу-2019.