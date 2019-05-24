Международный валютный фонд готов продолжать сотрудничество с новым правительством Украины после его формирования и после выборов. Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Так, отвечая на вопрос о готовности продолжать сотрудничество с Украиной после решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и его предложения Кабинету министров уйти в отставку, Райс заявил, что "в МВФ не комментируют политические процессы ни в одной стране".

"Как только будет сформировано новое правительство после выборов - мы по-прежнему готовы возобновить обсуждение относительно сотрудничества с Украиной", - сказал Райс.

В то же время, представитель Фонда не уточнил, идет ли речь о текущей либо о новой программе. "Как вы знаете, МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет", - подчеркнул Райс.

Также он напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в телефонном режиме общалась с президентом Владимиром Зеленским и заверила его в готовности МВФ по-прежнему поддерживать Украину.

Как сообщала "Страна", что Всемирный банк пригрозил Украине экономическим кризисом, если она разойдется с МВФ.