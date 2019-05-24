Наблюдатели ОБСЕ констатируют, что на Донбассе все чаще нарушается режим прекращения огня. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте организации.

В частности, в период с 6 по 19 мая наблюдатели еженедельно фиксировали около 7 тысяч нарушений режима прекращения огня, тогда как ранее, в период праздников, за неделю было зафиксировано около 4 тысяч нарушений.

Во вторую неделю мая использовалось вооружение, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями (около 1 тыс. случаев). Всего в период с 6 по 19 мая наблюдатели зафиксировали 277 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода (из которых 216 в неподконтрольных правительству районах).

Обстрелы продолжались в районе Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой около 380 тыс. человек по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, миссия подтвердила информацию о двух жертвах среди гражданского населения. Таким образом, общее число жертв, зафиксированных СММ в 2019 году, составляет 35 человек (6 погибших и 29 раненых). В одном из случаев мужчина скончался в результате взрыва металлического предмета, который нашел в окрестностях Великой Новоселки.

Также в ОБСЕ констатировали, что и в Донецке, и в Луганске жители подают заявления на получение паспортов Российской Федерации.

Напомним, ОБСЕ назвали число жертв среди гражданского населения на Донбассе за текущий год.

Также мы писали, что, по данным ОБСЕ, в разрушенном аэропорту Луганска разместили танки и ракетные комплексы.