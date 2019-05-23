Посольство США в Украине предупредило своих граждан о грабителях, предлагающих жертвам выпивку
Посольство США в Украине предупредило своих граждан о схеме грабежа иностранцев, которая получает распространение в Украине.
Так, на сайте посольства отмечается, что с жертвами "знакомится до сих пор неизвестный", который представляется туристом, который нуждается в помощи. Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие теряют сознание, или чувствуют себя плохо и становятся жертвами ограбления.
В дипломатическом представительстве США в Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители Украины. Посольство США регулярно предупреждает граждан Америки в стране о возможных угрозах.
В последние месяцы, например, американцев предупреждали о "неподтвержденных угрозах взрывов", призвали избегать демонстраций во время проведения выборов.
Напомним, в начале мая под Киевом задержали грабителя, который пришел в магазин с гранатой.
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