Посольство США в Украине предупредило своих граждан о схеме грабежа иностранцев, которая получает распространение в Украине.

Так, на сайте посольства отмечается, что с жертвами "знакомится до сих пор неизвестный", который представляется туристом, который нуждается в помощи. Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие теряют сознание, или чувствуют себя плохо и становятся жертвами ограбления.

В дипломатическом представительстве США в Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители Украины. Посольство США регулярно предупреждает граждан Америки в стране о возможных угрозах.

В последние месяцы, например, американцев предупреждали о "неподтвержденных угрозах взрывов", призвали избегать демонстраций во время проведения выборов.

Напомним, в начале мая под Киевом задержали грабителя, который пришел в магазин с гранатой.

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