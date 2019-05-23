В четверг, 23 мая, неизвестный сообщил в полицию Кривого Рога о минировании пяти больниц и десяти многоэтажек в Кривом Роге. Одной из них оказался дом родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщают "Украинские Новости".

В частности, неизвестные сообщили о минировании жилых домов по адресам: улица Виталия Матусевича, 6 (дом входящий в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная, 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

Кроме того было заявлено о взрывчатке в больницах по ул. Маршака, 7 (больница №7); ул. Женевская, 6Б (больница №9); ул. Вернадского, 141А (горбольница №10); ул. Владимира Великого, 33 (детская больница №4); ул. Днепровское шоссе, 41 (онкодиспансер).

Сейчас всех жителей домов, врачей и пациентов больниц эвакуируют, проводится проверка помещений. Любопытно, что объекты по тем же адресам уже "минировали" на прошлой неделе, 15 мая.

Напомним, сегодня, 23 мая, в Харькове неизвестные написали на электронную почту полиции о минировании аэропорта, вокзала и 23 ТРЦ.

Также мы писали, что во Львове неизвестный от имени Порошенко заминировал четыре отеля и школу.