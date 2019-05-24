Специальный представитель США по Украине Курт Волкер проинформировали Белый дом о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, появились новые возможности для продвижения общих интересов Украины и США.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Ранее "Страна" рассказывала, что Порошенко наградил орденом спецпредставителя США по Украине Волкера.

Также мы писали, что по мнению Курта Волкера, Украина должна провести амнистию и дать Донбассу особый статус.