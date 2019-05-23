В Патрульной полиции Украины рассказали, что нужно делать тем, кто попал в ДТП с потерпевшим. Соответствующая инструкция опубликована на странице полиции в Facebook.

Если вы попали в ДТП с потерпевшим: 

  • немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;
  • окажите первую медицинскую помощь потерпевшим, вызовите при необходимости скорую помощь;
  • включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
  • примите все возможные меры для сохранения следов ДТП, организуйте объезд;
  • не перемещайте транспортное средство и предметы, которые имеют отношение к происшествию;
  • сообщите о ДТП полиции, запишите фамилии и адреса очевидцев, ожидайте патрульных;
  • до проведения медосмотра не употребляйте алкоголь и наркотики.

Видео: Facebook/ Патрульна поліція України

Напомним, в полиции рассказали, на какой трассе произошло больше всего ДТП в Украине.

Также мы писали, что в полиции озвучили шокирующую статистику по ДТП за майские праздники.

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