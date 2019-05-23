Оставайтесь на месте, не пейте, запишите фамилии очевидцев. В полиции показали, что делать при ДТП с потерпевшим
В Патрульной полиции Украины рассказали, что нужно делать тем, кто попал в ДТП с потерпевшим. Соответствующая инструкция опубликована на странице полиции в Facebook.
Если вы попали в ДТП с потерпевшим:
- немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;
- окажите первую медицинскую помощь потерпевшим, вызовите при необходимости скорую помощь;
- включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
- примите все возможные меры для сохранения следов ДТП, организуйте объезд;
- не перемещайте транспортное средство и предметы, которые имеют отношение к происшествию;
- сообщите о ДТП полиции, запишите фамилии и адреса очевидцев, ожидайте патрульных;
- до проведения медосмотра не употребляйте алкоголь и наркотики.
Видео: Facebook/ Патрульна поліція України
Напомним, в полиции рассказали, на какой трассе произошло больше всего ДТП в Украине.
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