В Ровенской области из-за оползня песка погиб подросток. Его нашел 12-летний брат-близнец.

Трагический инцидент произошел в Рокитновском районе. Тело мальчика нашли на глубине около двух метров. Об этом рассказывает ТСН.

Отмечается, что после школы братья пошли играть в песчаной яме, расположенной в 200 метрах от дома. Один из мальчиков вернулся домой, чтобы помочь их матери по хозяйству, а второй остался и продолжил выкапывать землянку.

Впоследствии, когда он находился в яме глубиной около двух метров произошел оползень, что привело к трагедии. Брат погибшего начал волноваться из-за отсутствия парня и пошел проверить, что произошло.

Поняв, что брат оказался в ловушке, подросток сначала пытался сам откопать погибшего, потом позвал взрослых. На место прибыл местный фельдшер, который констатировал смерть ребенка.

Согласно свидетельству о смерти мальчика, он погиб в результате асфиксии. При обвале песок сильно сжал его живот и грудную клетку.

Подросток воспитывался в благополучной семье. Кроме него у его родителей еще пятеро детей.

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