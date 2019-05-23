Не есть суши, пить слабое пиво и любить рис. Супрун рассказала, как правильно потреблять витамин В1
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем. Публикацию она разместила на своей странице в Facebook.
В частности, Супрун уточнила, что витамин В1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.
"Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина", - написала Супрун.
По ее словам, витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. Кроме того, он содержится даже в пиве.
Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок. Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине. Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.
Также Супрун дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:
- Любите рис - выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.
- Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.
- Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.
- Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.
- К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.
- Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.
- Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов.
- Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1.
- Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).
- Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, "которые ничего не хотят есть" или подростки, "считающие себя толстыми" требуют дополнительного потребления витамина В1.
- Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку и выходят из нее.
Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун
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