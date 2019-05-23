Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем. Публикацию она разместила на своей странице в Facebook.

В частности, Супрун уточнила, что витамин В1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

"Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина", - написала Супрун.

По ее словам, витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. Кроме того, он содержится даже в пиве.

Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок. Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине. Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

Также Супрун дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:

Любите рис - выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.

Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.

Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.

Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.

К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.

Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.

Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов.

Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1.

Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).

Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, "которые ничего не хотят есть" или подростки, "считающие себя толстыми" требуют дополнительного потребления витамина В1.

Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку и выходят из нее.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

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