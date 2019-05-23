Малышам начали сниться кошмары после того, как в Соломенском районе Киева покрасили детскую площадку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что зверей покрасили в неестественные им цвета - медведь стал зеленым, а свинья - желтой. Бетонных зверей вылепили еще в советское время, и с тех пор иногда перекрашивают. На этот раз мастера слишком увлеклись красными оттенками.

Даже дети начали интересоваться, почему у животных и глаз и из носа течет кровь.

Ранее сообщалось, как в Киеве детская площадка утонула в кипятке, а рядом провалилась под землю легковушка.

Еще мы писали, что исландец совершил загадочное самоубийство на детской площадке в Львове.