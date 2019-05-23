Появилось видео, как Потап и Настя Каменских на свадьбе вместе спели песню NK "Обіцяю"
Певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая присутствует 23 мая на свадьбе Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK), поделилась видео, на котором молодожены вместе поют для гостей. Его она выложила в своем Instagram.
На видео Потап и Настя на сцене в один микрофон поют отрывок из композиции "Обіцяю", которую Каменских выпустила несколько недель назад и посвятила своему мужу.
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Видео: Instagram/ dorofeevasteam
Напомним, "Страна" первой сообщила о свадьбе Потапа и Насти Каменских. Мы писали о том, что организацией торжества занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT", которое на рынке уже более 15 лет. Тамадой на свадьбу позвали 48-летнего актера Юрия Горбунова.
Кроме того, мы сообщали, что вся подготовка к торжеству держалась в строжайшем секрете. Даже пригласительные были сделаны в формате ребуса.
"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди своё присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", - было написано в открытке.
Но уже утром в день свадьбы, 23 мая, о торжестве стало известно всем. Потап выпустил клип "Константа", который стал публичным признанием в любви Насте Каменских. Музыкант прокомментировал трек так: "Это признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви".