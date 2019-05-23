На Львовщине грузовой подъемник раздавил двух молодых мужчин. Об этом рассказывает ТСН.

Случилась трагедия на строительном складе, где оптом продают строительные материалы. Под тяжестью груженого подъемника мужчины погибли на месте. Рабочим было 23 и 32 года.

Как стало известно, лифт оборвался после того, как работники загрузили в него 200 кг груза.

По предварительной версии трагедии, подъемник не выдержал массы груза.

"Что стало причиной трагедии, нарушение техники безопасности или неисправность лифта - выяснит следствие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при обрыве лифта в сумской многоэтажке погиб после прогулки младенец в коляске.

Еще мы писали, как в Чикаго в результате обрыва троса лифт с пассажирами рухнул с 84 этажа стометрового небоскреба.