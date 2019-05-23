На Закарпатье ищут пятиклассника, которого унесла река. Как говорится в сюжете ТСН, мальчик вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко вырос, и упал в водоем.

Произошло это в селе Воловец на глазах у свидетелей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но не смогли.

Ранее "Страна" публиковала видео, как Закарпатье уходит под воду.

Как рассказали спасатели, в течение последних дней на Закарпатье из-за ливней и паводков в ряде населенных пунктов затоплены улицы, один мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий.

Также мы писали показывали видео наводнения в Ровенской области с высоты птичьего полета.