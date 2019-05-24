В четверг, 23 мая, вышел новый выпуск проекта журналистских расследований "Схемы", посвященный инаугурации Владимира Зеленского и встречи олигарха Игоря Коломойского с главой МВД Арсеном Аваковым, а также лидером "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Видео программы опубликовано в Facebook.

Первый репортаж был посвящен тому, кто пришел поздравить Владимира Зеленского с инаугурацией. По словам журналиста Сергея Андрущенко, для гостей от Зеленского был отдельный список, в нем - выделена надпись "95 Квартал", некоторые представлялись как участники чат-группы Зеленского в Telegram.

Андрей Богдан также был на инаугурации. Он поздоровался с нардепом Андреем Деркачем. Кроме того, Богдан поздоровался с еще одним экс-регионалом - Александром Прессманом. После этого он пошел к команде Зеленского - Сергея Шефира и Дмитрия Розумкова.

Второй репортаж программы, снятый журналистом Михаилом Ткачем, был посвящен визиту кортежа Коломойського к Тимошенко, Авакову и Грановскому.

20 мая Игорь Коломойский побывал в коттеджном городке "Серебряный залив", где живет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также около двух часов пробыл в МВД у Арсена Авакова.

На следующий день, 21 мая, олигарх также побывал в "Серебряном заливе". А 22 мая Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Между тем, Юлия Тимошенко отрицает то, что она встречалась с Коломойским. Она утверждает, что в коттеджном городке живет много людей. Между тем, журналисты связывают визиты олигарха к лидеру "Батькивщины" с ее возможным назначением на пост спикера или премьера, которое она комментировала после встречи Зеленского с лидерами фракций.

Также Коломойский, по данным программы, ездил к нардепу от БПП Александру Грановскому, которого при Порошенко называли "куратором" судебной системы. Также Грановскому приписывают влияние на главу ЦИК Татьяну Слипачук и на руководителей Госбюро расследований.

Сам Грановский и Коломойский свою встречу отрицают.

Видео: Facebook/ Схеми: корупція в деталях - RFERL

Напомним, у Зеленского показали закулисную сторону инаугурации.

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