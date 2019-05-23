Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждение опубликовало в Facebook снимок недостроенной градирни для охлаждения V и VI энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Отметим, что градирня - это башня с железобетонным или металлическим каркасом обшитым асбоцементными или алюминиевыми панелями. Она предназначена для охлаждения циркуляционной воды.

V и VI энергоблоки ЧАЭС так и не были введены в эксплуатацию. Их называли третьей очередью станции. V блок так и не успели достроить, на месте VI остался только вырытый котлован.

Скриншот, фото: Facebook/ Державне агентство України з управління зоною відчуження

Напомним, экологи показали весеннее буйство зелени и красок на фото из лесов Чернобыльского заповедника.

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