И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун привела в пример украинцам канадскую систему здравоохранения, Medicare, которую считают невероятно стабильной и потому она стала неотъемлемым и определяющим атрибутом страны. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

При этом Ульяна Супрун добавляет, что в Канаде достаточно высокие показатели здоровья, но системой здравоохранения довольны лишь 57% граждан.

"Создание современной системы здравоохранения Канады началось с того, что мальчик по имени Томми Дуглас едва не потерял поврежденную ногу - его родители не могли оплатить лечение. Когда он стал премьером Саскачевана, то ввел универсальную систему здравоохранения, которая должна была предотвратить подобные случаи. Впоследствии система Medicare распространилась и на другие штаты. Становление системы здравоохранения Канады в ее современном виде продолжалось с 1947 по 1984 годы", - говорится в сообщении.

Как финансируется система:

Система здравоохранения стоит налогоплательщикам 9,5% ВВП. Кроме этого, каждый резидент тратит около 3300 канадских долларов (2500 долларов США) на медицинские услуги и товары.

70% расходов на здравоохранение покрывается налогов: федеральных, провинциальных и территориальных. Местные органы управления здравоохранением ежегодно получают транш из общей казны, покрывающего четверть их расходов. Некоторые провинции используют налоги с продаж товаров как то алкоголя или лотерей.

В 1990-х годах расходы на здоровье росли стремительнее, чем экономика, и существование Medicare встал под вопросом. В отличие от Франции, например, причиной роста расходов в Канаде было НЕ старения популяции: сначала расходы росли из-за лекарств, на которые тратили все больше. Впоследствии расходы были преимущественно на оплату работы семейных врачей в соответствии с их нагрузки и расширения штата больницы.

Большинство расходов на здравоохранение - это оплата самих услуг в рамках определенных в каждой провинции планов, а также субсидии на лекарства и оплату лечения в стационаре и уход за больными на дому.

Остаток средств в здравоохранении платят непосредственно канадцы. Канадская Medicare не покрывает лекарства, коррекцию зрения, оптику и стоматологические услуги. Поэтому людям приходится либо платить самим, или покупать дополнительную страховку. Кое-где ее платят работодатели.

Около двух третей канадцев имеют дополнительную страховку. В 2011 году 60% расходов на стоматологию оплатили страховые компании, и 35% - резиденты страны. Лишь 5% были оплачены по налогам. Отдельные категории резидентов имеют субсидию, покрывающую расходы на лекарства или другие медицинские услуги.

Как устроена система:

Охраной здоровья управляют на местных уровнях: провинциальные и территориальные общины отвечают за финансирование и развитие медицинской инфраструктуры, подписание контрактов с врачами-частными предпринимателями и работу местных медицинских учреждений.

Неправительсьвенные организации имеют значительное влияние и выполняют много работы, например, заботятся о правах пациентов или распределение донорской крови.

Каждая из 10 провинций и трех канадских территорий имеет свое министерство здравоохранения и органы управления - региональные учреждения по охране здоровья, а также агентства по оценке технологий.

Каждая провинция самостоятельно отвечает за иммунизацию и отслеживание количества вакцинированных людей. Канадцы используют красный технологический подход - каждая вакцина имеет штрих-код, который сканируют при прививке. Так и невозможно фальсифицировать данные о прививках, кроме того можно легко отследить качество каждого лота.

Половину канадских врачей составляют специалисты первичного звена. Канадцы сами выбирают семейного врача, и для визита достаточно лишь медицинской карты - больше никаких документов или выплат. Медицинский идентификационный код пациента дает доступ любому врачу доступ ко всем данным о пациенте. Семейные врачи оказывают также первичные услуги по проверке психического здоровья.

Врачи первичного и вторичного звеньев это, в основном, врачи-частные предприниматели. Их доход зависит от количества пациентов, а оплачивает услуги не пациент, а местная система здравоохранения. Цена за услуги являются предметом торгов. В среднем, канадский семейный врач зарабатывает эквивалент 125 000 долларов США в год.

Количество больниц в Канаде меняется в соответствии с изменениями финансирования. Существует тренд к слиянию медицинских учреждений. Канадские врачи мигрируют в США, а в Канаду мигрируют

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в медицинских и педагогических университетах будут брать на бюджет за отработки в селе по специальности.

Также мы сообщали, что в МИД России Супрун обвинили в национализме и русофобии.