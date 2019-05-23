Прокуратурой Киевской области разоблачила преступную группировку, которая занималась незаконной добычей песка на территории Бориспольского района. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области на странице в Facebook.

Песок добывали в карьере на территории Глыбочицкого сельсовета песчаный карьер. Его использовали в качестве материала для благоустройства, рекультивации и планирования площадок Гартовского месторождения площадью 27,3 га.

Указанный карьер арендовало предприятие, учредителями и работниками которого являются 5 участников организованной преступной группировки. Они осуществляли незаконную добычу песка без соответствующих разрешительных документов. Установлено, что сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 71 млн грн.

Участникам организованной группы сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 (нарушение правил использования недр) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

Скриншот, фото: Facebook/ Прокуратура Київської області

Напомним, в Одесской области арестовали российское судно, добывавшее песок для Керченского моста.

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