Порошенко успел утвердить перед уходом новую символику Государственного бюро расследований. Фото
Экс-президент Украины Петр Порошенко еще до окончания каденции успел утвердить символику Госбюро расследований. В частности, эмблемой ГБР является темно-синий пятисторонний щит с серебряным обрамлением.
В центре щита размещен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, с обеих сторон которых - удлиненные серебряные параллелограммы, пишет "Юрлига".
В нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами.
Флагом ГБР является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, с обеих сторон которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника представляет 1/2 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.
Эмблема ГБР. Фото: jurliga.ligazakon.net
Кроме того, утвержден порядок использования эмблемы и флага ГБР.
Эмблему разрешено:
- размещать в служебном кабинете Директора ГБР;
- воссоздавать на ведомственных поощрительных знаках отличия ГБР, бланках Государственного бюро расследований и территориальных органов ГБР, на административных домах и сооружениях, где размещается ГБР а также на транспортных средствах ГБР;
- воссоздавать на печатной, информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, которые выдаются ГБР или изготовляются на его заказ.
Флаг не запрещается:
- устанавливать в служебном кабинете Директора ГБР, на административных домах и сооружениях, где размещается ГБР;
- использовать во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний при участии ГБР;
- воссоздавать на печатной, информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, которые выдаются ГБР или изготовляются на его заказ.
В иных случаях особенности использования эмблемы и флага ГБР определяются Директором ГБР.
Символика Государственного бюро расследований утверждена Указом Президента от 19 мая 2019 года №292/2019, вступишим в силу 21 мая.
Ранее "Страна" писала о том, что в бригадах ВСУ обновили символику.
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