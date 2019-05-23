Экс-президент Украины Петр Порошенко еще до окончания каденции успел утвердить символику Госбюро расследований. В частности, эмблемой ГБР является темно-синий пятисторонний щит с серебряным обрамлением.

В центре щита размещен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, с обеих сторон которых - удлиненные серебряные параллелограммы, пишет "Юрлига".

В нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами.

Флагом ГБР является прямоугольное полотнище темно-синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, с обеих сторон которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника представляет 1/2 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

Эмблема ГБР. Фото: jurliga.ligazakon.net

Кроме того, утвержден порядок использования эмблемы и флага ГБР.

Эмблему разрешено:

размещать в служебном кабинете Директора ГБР;

воссоздавать на ведомственных поощрительных знаках отличия ГБР, бланках Государственного бюро расследований и территориальных органов ГБР, на административных домах и сооружениях, где размещается ГБР а также на транспортных средствах ГБР;

воссоздавать на печатной, информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, которые выдаются ГБР или изготовляются на его заказ.

Флаг не запрещается:

устанавливать в служебном кабинете Директора ГБР, на административных домах и сооружениях, где размещается ГБР;

использовать во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний при участии ГБР;

воссоздавать на печатной, информационной и сувенирной продукции, в кино-, видео- и фотоматериалах, которые выдаются ГБР или изготовляются на его заказ.

В иных случаях особенности использования эмблемы и флага ГБР определяются Директором ГБР.

Символика Государственного бюро расследований утверждена Указом Президента от 19 мая 2019 года №292/2019, вступишим в силу 21 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что в бригадах ВСУ обновили символику.

Также мы сообщали, что в Киеве агитаторы раздавали книги с партийной символикой в детсаду.