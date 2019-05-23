В понедельник, 10 июня, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда решит, должно ли самозанятое лицо, зарегистрированное как ФЛП, платить ЕСВ. Об этом пишет "Юрлига".

Определение об открытии производства по соответствующему делу № 520/3939/19 было принято 21 мая. В суд по данному делу обратился судебный эксперт, который работает как самозанятое лицо, а также зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель и пребывает на упрощенной системе налогообложения.

Он подал иск на Главное управление ГФС в Харьковской области, так как налоговики требуют с него уплатить долг по ЕСВ. Истец же считает, что законодательство не допускает двойного взятия на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если физлицо уже взято на учет как самозанятое лицо.

По его мнению, деятельность судебного эксперта подпадает под определение независимой профессиональной деятельности, поэтому доходы, полученные от осуществления такой деятельности, подлежат налогообложению согласно статьи 178 Налогового кодекса Украины только если такое лицо не зарегистрировано как ФЛП.

Важно, что решение Верховного Суда по данному делу будет образцовым, то есть оно будет касаться всех самозанятых лиц - плательщиков единого взноса в пределах осуществления независимой профессиональной деятельности (научной, литературной, артистической, художественной, образовательной, преподавательской, медицинской практики, адвокатской, нотариальной практик, религиозной (миссионерской) деятельности).

Скриншот: supreme.court.gov.ua

Напомним, Верховный суд решил, что ФЛП могут не платить единый взнос при назначении пенсии по потере кормильца.

Также мы писали, что к Зеленского пообещали простить ФЛП 7,4 миллиардов гривен долга по ЕСВ, но его сумма оказалась гораздо меньше.