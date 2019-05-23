В четверг, 23 мая, в Харькове неизвестные сообщили полиции о минировании 23 ТРЦ, аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту правоохранителей около 17:30 четверга. В указанные места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи с собаками. Посетителей и работников аэропорта, вокзала и торговых центров эвакуировали. Проводится осмотр территорий.

Напомним, в Харькове последнее время резко участились случаи лжеминирования объектов. Например, 17 мая в Харькове и Черкассах неизвестные "заминировали" свыше 30 торговых центров и больниц.

Кроме того, 6 мая в Харькове одновременно "заминировали" 7 гостиниц. А 12 мая в Харькове мужчина заминировал мясокомбинат из-за задержек по зарплате.