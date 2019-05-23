Мининфраструктуры внесло изменения к Порядку производства и размеров ставок портовых собраний. Об этом пишет "Юрлига".

Соответствующим приказом от 11 апреля № 252 уточнен порядок взимания якорного сбора.

Якорный сбор взимается на дату выхода судна из морского порта. В случае стоянки судна на внутреннем рейде длительностью свыше 30 суток начисление и взимание якорного сбора производятся ежемесячно по состоянию на последний день расчетного месяца.

Кроме того, предусмотрено, что судно группы А, заходящее в акваторию соответствующего морского порта освобождается от уплаты санитарного сбора в случае постановки на якорь без выполнения в этом морском порту грузовых операций в связи с ожиданием прохода к другому морскому порту.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что в одесский порт зашел военный корабль ВМС Британии.

Также мы сообщали, что в порту под Одессой нашли российские ракеты "земля-воздух", их отдадут ВСУ.