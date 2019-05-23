В Украине после продолжительного падения курса доллара уже несколько дней продолжается подорожание американской валютой. Так, 23 мая межбанковская торговля завершилась ростом курса доллара на 9,5 копеек - в рамках 26,37-26,3850 грн./$. Об этом со ссылкой на банкиров пишет UBR.

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, спрос на валюту растет на негативном новостном фоне, наблюдающемся на этой неделе.

В частности, речь об отставке правительства и роспуске Верховной Рады, а также негативной реакции на все эти процессы со стороны главного кредитора Украины - МВФ. А также несдержанность в высказываниях топ-менеджеров Нацбанка, которые открыто заговорили о признании неплатежеспособным Приватбанка в случае проигрыша в судах.

Так, в НБУ открыто говорят, что власти заберут из банка капитала на 155 млрд. грн., который был внесен Минфином в ходе национализации. Однако неясно, где НБУ и Фонд гарантирования вкладов возьмут 23 млрд. грн., чтобы рассчитаться с вкладчиками: на 1 апреля в Приватбанке было вкладов населения почти на 178 млрд. грн. Изъятых 155 млрд. грн. не хватит на то, чтобы рассчитаться с людьми.

Одновременно финансисты стали прикидывать ущерб для вкладчиков-юрлиц национализированного банка: депозитов компаний в нем на 43 млрд. грн., и эти средства никем не гарантируются, потому сгорят в случае признания Приватбанка неплатежеспособным. Это наверняка спровоцирует массовое закрытие большего количества предприятий малого и среднего бизнеса.

"Сегодняшнее умеренное преобладание валютного спроса над предложением и соответствующая динамика котировок продиктованы выжидательной позицией продавцов после вчерашнего существенного курсового роста доллара. А также в преддверии поступлений гривневых возмещений НДС. Наличный рынок не выступает катализатором волатильности, пока что удерживая лидерство курсового оптимизма в сравнении с межбанком", - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средняя стоимость наличного доллара на продаже людям с утра 23 мая поднялась на 5 копеек, и не менялась до вечера — 26,35-26,50 грн./$.Выкуп валюты у населения производился в рамках 26,0-26,30 грн./$.

При этом банкиры полагают, что доллар продолжит дорожать и далее.

"Скорее всего, 24 мая межбанк откроется в рамках 26,40-26,50 грн./$. На этих уровнях может прибавиться валютного предложения. Но и спрос, думаю, подрастет", - сказал Гриненко.

В свою очередь, Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,30-26,40 грн./$.

Напомним, доллар устал от затяжного падения и начал медленно подниматься.

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