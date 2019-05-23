В четверг, 23 мая, в 19.00 в районе станции киевского метро "Лукьяновская" у "Макдональдса" начался марш националистов в честь 81 годовщины со дня гибели Евгения Коновальца.

После шествия в "Казацкой доме" состоится просмотр фильма, который расскажет о жизни полковника.

Фото: facebook.com/ndrugkyiv

Из-за националистов перекрыто движение транспорта по улице Сечевых стрельцов.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", по Украине в День Победы 9 мая прошагал Бессмертный полк. Как это было.

Отметим, что в МИД России Супрун обвинили в национализме и русофобии. "Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - говорится на странице Марии Захаровой.

Напомним, что почетный глава ПЦУ наградил радикалов из "С14" во главе с Карасем медалями "За жертвенность и любовь к Украине".