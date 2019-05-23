В Киеве произошла драка между сотрудниками коммунальных служб и несколькими молодыми людьми. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент засняли прохожие и опубликовали ролик в соцсетях. На записи видно, что несколько сотрудников коммунальных служб в оранжевых жилетах конфликтуют с двумя молодыми людьми. Перепалка перерастает в драку, а в ход идут не только кулаки, но и метлы.

По данным очевидцев, драка произошла на перекрестке улиц Тулузы и Ромена Роллана. Кто одержал победу в противостоянии - неизвестно.

Скриншот, видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Киеве подрались водители маршрутки и троллейбуса.

Также мы писали, что в Киеве под Радой подрались евробляхеры и полицейские.